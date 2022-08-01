Москвичей предупредили о возвращении жары

Средняя температура превысит многолетние показатели на 2-3 градуса

Жара, которая отступила в последние дни июля, вновь установится в Москве и Московской области. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на вторник ночью станет теплее, под утро — от 13 до 18 градусов. Дневная температура мало изменится по сравнению с понедельником и поднимется до 27 градусов.

В последующие дни вплоть до выходных столбики термометров в столичном регионе могут подниматься до 29-30 градусов днем и до 17-18 градусов ночью. Это превышает многолетние значения на 2-3 градуса.

При этом ожидается переменная облачность без осадков, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон в Москве и Московской области не завершится в первую неделю августа, а примета, связанная с Ильиным днем, "не сработает". В столичном регионе в первую неделю августа ожидается теплая погода, температура воды будет комфортной.

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