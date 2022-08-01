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Скончался пассажир экстренно севшего в Баку рейса из Тель-Авива

15:19
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Самолет летел в Москву

Стали известны подробности инцидента с экстренной посадкой в Баку самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив-Москва. Пассажир, из-за ухудшения самочувствия которого пришлось прервать полет, скончался.

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"Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12.44 по местному времени... К сожалению, пассажир скончался во время полета", - сообщил глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Кесеменский.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев". Причина -  резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. Мужчина скончался от сердечного приступа, передает РИА Новости.

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