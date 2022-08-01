"Извращенные фантазии": Наташа Королева опровергла сообщения об эмиграции

Певица резко раскритиковала недобросовестных журналистов

Певица Наташа Королева прокомментировала у себя в соцсетях сообщения СМИ о ее эмиграции, назвав их ложью. По словам артистки, по работе ей приходится много ездить - "и это нормально".

Растиражировавших недостоверные сведения журналистов Королева резко раскритиковала.

"Сейчас полное отсутствие самоуважения. Просто хватают что-то, не зная что, и пишут свои извращенные дешевые фантазии, бесцеремонно пытаясь столкнуть людей лбами и дискредитировать человека (но прежде всего себя, как профи)", - написала певица.

У Королевой и ее семьи есть недвижимость в Майами. Там постоянно проживает ее мать - Людмила Порывай.

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