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Германии отвели три месяца на предотвращение энергетической катастрофы

15:39
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Берлин недооценил опасность сокращения поставок газа из России

У Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой. К такому выводу в понедельник, 1 августа, пришло агентство Bloomberg.
Bloomberg: Германия утратила лидерство в Европе

Как отмечают журналисты, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца медленно реагировало на сокращение поставок газа из России и теперь немецкие города отключают освещение и горячую воду.

В результате на Германию надвигается угроза нормирования энергии и рецессия, на фоне чего власти выражают обеспокоенность социальными волнениями, если нехватка энергоресурсов выйдет из-под контроля. 

Не исключено, что дефицит природного газа может подтолкнуть немецкое правительство ввести чрезвычайное положение.

Ранее власти семи городов и коммун Германии направили в федеральное правительство письмо с просьбой рассмотреть возможность запуска газопровода "Северный поток-2". Авторы просьбы подчеркнули, что Германии необходима энергобезопасность в долгосрочной перспективе.

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