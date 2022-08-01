ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

15:35
  • понедельник
  • 01 августа 2022

На острове ожидают визита спикера конгресса США Нэнси Пелоси

Министерство обороны Тайваня сообщило о появлении китайских истребителей в опознавательной зоне противовоздушной обороны острова. По данным военных, ПВО засекли четыре боевые машины.

Китай сделал последнее предупреждение из-за возможной поездки Пелоси на Тайвань
Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом неисправности

"Четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая 1 августа 2022 года вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", — приводит сообщение тайваньского министерства РИА Новости.

Пекин называет тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном. В последние дни ситуация еще более обострилась из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай пригрозил Штатам серьезными последствиями такого шага.

Учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива Пекин проводит регулярно. Только в конце июня в опознавательной зоне ПВО Тайваня появлялись десять китайских истребителей, а в середине июля – более двадцати.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолеты ВВС Китая
Самолеты ВВС Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.