Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

На острове ожидают визита спикера конгресса США Нэнси Пелоси

Министерство обороны Тайваня сообщило о появлении китайских истребителей в опознавательной зоне противовоздушной обороны острова. По данным военных, ПВО засекли четыре боевые машины.

"Четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая 1 августа 2022 года вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", — приводит сообщение тайваньского министерства РИА Новости.

Пекин называет тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном. В последние дни ситуация еще более обострилась из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай пригрозил Штатам серьезными последствиями такого шага.

Учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива Пекин проводит регулярно. Только в конце июня в опознавательной зоне ПВО Тайваня появлялись десять китайских истребителей, а в середине июля – более двадцати.

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