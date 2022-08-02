Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Львы смогут разобраться с нерешенными делами, у Водолеев продолжается время принятия решений в личной жизни

Овны

Что нужно вашему дому, чтобы он стал еще уютнее? Ответ на этот вопрос может прийти сегодня вместе с идеями о новом дизайне, мебели или комнатных растениях.

Тельцы

Скопление планет в вашем знаке пока не думает расходиться, поэтому напряжение может сохраняться. Но благодаря Венере вам поднимут настроение прогулки, чтение, кино.

Близнецы

Вас ждет приятный и легкий летний день, который может принести какие-то деньги. Возможно, вы их заработаете новым способом, который раньше не принимали всерьез.

Раки

Вчерашний день мог не позволить вам насладиться началом августа, зато сегодня с этим нет проблем! Для настроения купите домой душистый букет полевых цветов.

Львы

Венера спешит на помощь в тех делах, которые вчера буксовали или вызывали у вас стресс. Все наладится, просто действуйте этично и спокойно!

Девы

К вам придут на помощь друзья: что-то посоветуют, поддержат или напрямую решат вашу проблему. Положитесь на них и не забудьте искренне поблагодарить!

Весы

Жаркое лето продолжается, но о делах забывать нельзя: сейчас благоприятное время для работы и учебы. Вы справитесь сегодня со всеми трудностями – Венера обещает!

Скорпионы

Хотя на календаре начало августа, звезды считают, что пора готовиться к 1 сентября. Отправка детей в школу или детский сад, ваше возвращение к учебе и личным целям – забот хватает!

Стрельцы

Несмотря на то, что август называют высоким сезоном отдыха, сегодняшний день – для серьезных дел. Можно брать кредиты, оформлять ипотеку, собирать справки для социальных пособий.

Козероги

Вы находитесь ровно посередине полосы препятствий, не останавливайтесь! Сегодня у вас появится лучик надежды: кто-то поддержит или в голову придет идея, как облегчить свою жизнь.

Водолеи

У вас продолжается время принятия решений в личной жизни. Планеты подсказывают, что вы можете переоценивать негатив и не замечать что-то хорошее, так что смените ракурс!

Рыбы

Вы будете удачливы в шопинге, особенно если отправитесь покупать косметику, одежду, обувь, парфюмерию, аксессуары. Красивые вещи сегодня сами вас найдут!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"