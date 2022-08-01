Молдавия назвала цену российского газа в августе

Кишиневу придется платить 1458,5 доллара за тысячу кубов

Стоимость российского газа для Молдавии увеличится в августе до 1458,5 доллара за 1 тыс. куб. м. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Как написал Чебан в своем Telegram, такой будет стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдавия согласно условиям контракта с ПАО "Газпром".

При этом в июле Молдавия закупала российский газ по цене 980 долларов за тысячу кубометров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна продолжает закупать российский газ — это самый важный аспект в отношениях с Российской Федерацией. Как пояснила глава государства, у Кишинева всего один поставщик газа, поэтому ситуация очень сложная. Страна продолжает получать газ из России и ежедневно выплачивает за него 3-4 млн долларов.

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