Путин обсудил ситуацию в металлургической отрасли

Президент объяснил санкционную политику Запада

Западные страны выбросили "на помойку" принципы Всемирной торговой организации и санкциями пытаются сдержать развитие российской металлургии. В понедельник об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли. Он подчеркнул - для добросовестных партнеров Россия остается надежным поставщиком независимо от "политических передряг". Президент поставил задачу наращивать внутренний спрос на продукцию металлургов за счет строительства жилья и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Лейтмотивом сегодняшнего заседания по вопросам развития металлургического комплекса были трудности, с которым столкнулась промышленность. Они связаны с санкциями, введёнными западом и как следствие - ограничениями в работе российских предприятий на внешних рынках, запретом на покупку некоторых зарубежных компонентов, необходимых для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Решения приняты западом в угоду исключительно политическим интересам, отметил президент страны. И отнюдь не отражают текущую конъюнктуру и реалии мировой экономики.

"Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить", - заявил Путин.

Введённые санкции ударили и по странам, которые их поддержали. Как пример - сложная энергетическая ситуация в Европе, рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, рост мировой инфляции. Всё это было очевидно, заметил Владимир Путин. При этом от своих обязательств российские предприятия не отказываются.

"Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров, о чём я только что дважды уже упомянул", - сказал Путин.

На аналогичном совещании в апреле президент дал указание утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. Особый акцент сделать на росте потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на продукцию. Было поручено правительству уточнить экспортные направления, чтобы переориентировать товарные потоки.

"Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях – на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий", - заявил Путин.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров озвучил такие цифры. В условиях ограниченного доступа к мировым рынкам экспорт российской продукции во втором квартале сократился примерно на 20 процентов. Загруженность отрасли снизилась в среднем с 93 до 80 процентов. На некоторых предприятиях и вовсе отмечается отрицательная рентабельность. Но работать продолжают и выплачивать зарплату тоже. Однако запас прочности не бесконечен.

Несмотря на санкции, Европа различными путями продолжает закупать у России стальные полуфабрикаты. Потому что альтернативы нет. Китай нарастил закупки в пять раз. Выросла отгрузка в Турцию и Мексику. По цветным металлам цены вернулись на уровень конца 2020 года. К 25 году должны выйти на самообеспечение по хромовому сырью, где доля импорта была довольно велика. Это благодаря разработке новых месторождений на Полярном Урале и в Пермском крае.

"В Стратегии отражены вопросы импортозамещения технологического оборудования, традиционно которое мы закупали по импорту, это также подготовка кадров, и мы не забываем про декарбонизацию отрасли. Документ сейчас находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти, мы должны его утвердить не позднее октября", - заявил Мантуров.

В результате выполнения апрельских указаний отмечается увеличение потребления металлопродукции на внутреннем рынке. Разработан план по возведению модульного жилья на металлокаркасе. Рассчитывается, что к тридцатому году число таких сооружений доведут до 30 процентов.

Металлурги получат дополнительные заказы, если будут утверждены программы модернизации ЖКХ, крупные инфраструктурные проекты, такие как расширение БАМа, строительство автомагистралей, новые нефте- и газопроводы в направлении, в первую очередь, Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть, несмотря на то, что стратегия развития в принципе готова, дел ещё очень много.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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