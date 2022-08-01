"Наших танкистов боятся": герои спецоперации рассказали о службе

Бойцы проявляют мужество

О российских военнослужащих, которые мужественно сражаются за мир в Донбассе, рассказали в Минобороны. В ходе спецоперации на Украине наши бойцы проявляют мужество, отвагу и смелость.

После выстрела - быстрая смена позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника. Эту тактику командир танкового взвода Андрей Сулохин усвоил на отлично. В ополчение вступил в 2015 году, как только ему исполнилось 18. Признаётся - другого выбора у него не было.

"Когда по моему посёлку прошла танковая колонна украинских войск, на Марьинку. После этого я решил, что это не моё. Приехал в Донецк непосредственно посмотреть самому, что происходит. Так я и попал в народное ополчение. После этого - в армию", - рассказал Андрей Сулохин.

На счету Андрея несколько танковых дуэлей, из которых его экипаж вышел победителем. Сейчас подразделение гвардии старшего сержанта Сулохина - одно из лучших в бригаде. Поддерживает пехоту при наступлении, уничтожает укрепрайоны, блиндажи и вражескую технику. В боях под Авдеевкой его танк поразил 10 боевых машин противника.

"С начала СО они пытались противостоять, а сейчас боятся, в большей степени. Наших танкистов боятся. Работаем эффективно, постоянно при поддержке беспилотников. Корректировка, связь хорошая. То есть работаем намного качественнее, чем раньше ", - отметил Андрей Сулохин.

Николай Мастеренко много лет работал монтёром пути на местной железной дороге. Сейчас он - огнемётчик. Обстановка обязала. Служит в армейском корпусе Народной милиции ДНР с 2016 года. В одном из сражений бойцы Николая Мастеренко, прикрывая пехоту, захватили важный плацдарм и удерживали его до подхода основных подразделений. Это позволило выбить ВСУ из укреплений, которые перешли под контроль союзных сил.

"Под Авдеевкой мы работали с наших огнемётов РПОА по врагу. Цель я поразил. Был укрепрайон вражеский. Доты были. Техника была. Мы пошли в наступление вместе с танками, с пехотой, мы - как группа огневой поддержки - прикрывали пехоту. Укрепрайон был выбит и занят нами," – отметил Николай Мастеренко.

Группа подполковника Вооруженных сил России Романа Разваляева обеспечивает военную связь на освобождённых территориях. Когда под обстрел украинской артиллерии попал командный пункт подразделения наших войск, Роман организовал эвакуацию подчинённых в укрытие. Несмотря на контузию и ранение, своевременно вызвал по радиостанции медиков. Этим он спас 7 сослуживцев.

В ходе специальной военной операции по защите Донбасса бойцы союзных сил проявляют героизм и мужество. Иногда ценой собственных жизней и здоровья. По всей России проходят акции и концерты в поддержку военных.

На одном из таких - в филиале госпиталя им. Бурденко - выступила народная артистка Лариса Долина. Она пообщалась с военными и поблагодарила их за героизм на поле боя.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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