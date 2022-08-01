Суд над командиром группировки "Медведи SS" начался в ДНР

Жертвами неонацистов стали более 100 человек

Уголовное дело в отношении участников украинской диверсионно- штурмовой группировки "Медведи SS" начал рассматривать Верховный суд Донецкой Народной республики. Жертвами неонацистов стали более 100 человек.

"Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки "Медведи SS", - приводит сообщение суда ТАСС.

Основной фигурант на процессе - командир группировки Александр Кравцов. Его дело объединили с делом восьмерых задержанных участников ДШГ. Процесс проходит в закрытом режиме.

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