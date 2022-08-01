ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд над командиром группировки "Медведи SS" начался в ДНР

16:18
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Жертвами неонацистов стали более 100 человек

Уголовное дело в отношении участников украинской диверсионно- штурмовой группировки "Медведи SS" начал рассматривать Верховный суд Донецкой Народной республики. Жертвами неонацистов стали более 100 человек.

Минобороны: в Харьковской области неонацисты провели карательные рейды
Французский волонтер рассказал о преступлениях неонацистов на Украине

"Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки "Медведи SS", - приводит сообщение суда ТАСС.

Основной фигурант на процессе - командир группировки Александр Кравцов. Его дело объединили с делом восьмерых задержанных участников ДШГ. Процесс проходит в закрытом режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.