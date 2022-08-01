Макрон обсудил с Зеленским экспорт украинского зерна

Французский лидер позвонил в Киев впервые за полтора месяца

Эмманюэль Макрон впервые с 16 июня позвонил Владимиру Зеленскому. Президент Франции обсудил с украинским лидером начало экспорта украинского зерна из Одессы, предполагают источники телеканала BFM в Елисейском дворце.

"Разговор президентов, начавшийся около полудня, к настоящему времени завершен… Это была первая беседа Макрона с Зеленским со времени визита французского президента в Киев 16 июня", - сообщил телеканал.

Первый сухогруз с украинским продовольствием вышел в море в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Груженное зерном судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне 1 августа покинул порт Одессы.

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