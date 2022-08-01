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МТПП предложила провести акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования в сентябре

16:55
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Акция даст положительный эффект для бизнеса

Предприниматели обратились к столичному правительству с инициативой о проведении очередного этапа акции "Миллион призов". Об этом в понедельник рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его словам, необходимость в этом есть, потому что на бизнес оказывается серьезное санкционное давление.

"Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше", - сказал он.

Как стало известно, акция будет проведена в столице этой осенью среди участников электронного голосования на выборах муниципальных депутатов. Само голосование намечено на 9-11 сентября.

Владимир Платонов выразил уверенность, что акция "Миллион призов" даст положительный эффект для предпринимателей и горожан.

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