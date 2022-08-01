Обломок ракеты Маска рухнул на ферму в Австралии

Часть ракеты досталась и соседу фермера

Трехметровый обломок ракеты компании SpaceX бизнесмена Илона Маска рухнул на земли фермера в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Падение объекта сопровождалось громким хлопком. Прибывшие на место происшествия специалисты Австралийского национального университет установили, что находка представляет собой космический мусор - часть капсулы ракеты SpaceX, доставившей в космос астронавтов в рамках миссии Crew-1.

Капсула летала в космосе с ноября 2020 года, затем сошла с орбиты и начала падать на Землю. Предполагалось, что в атмосфере она развалится на более мелкие обломки, которые упадут в океан. Однако в итоге несколько кусков упали на фермерские угодья в Австралии – сюрприз из космоса получил и сосед австралийца Мика Майнерса, пишет Daily Mail.

Юридически все обломки по-прежнему считаются собственностью SpaceX. Если компания захочет их вернуть, ей придется выплатить фермерам немалые суммы. В противном случае австралийцы сами могут продать обломки через интернет за хорошую цену – как утверждают эксперты, желающих приобрести космический мусор найдется немало.

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