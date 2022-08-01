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Москва внесла в санкционный список десятки британских политиков

17:25
  • понедельник
  • 01 августа 2022

В стоп-листе и журналисты британских СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а также более трех десятков британских политиков, бизнесменов и журналистов внесены в стоп-лист МИД России. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что это ответные шаги на действия Лондона.

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"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов", - заявили в МИД.

Отмечается, что указанные в перечне граждане Соединенного королевства способствуют враждебному курсу Великобритании, нацеленному на демонизацию России и ее международную изоляцию. Подчеркивается, что выбор в пользу конфронтации с Россией - это осознанное решение британского истеблишмента.

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