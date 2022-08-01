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Отель Grand Hyatt в Тайбэе приготовил номер для Пелоси

17:59
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Прибытия спикера палаты представителей США ожидают 2 августа

График визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовали тайваньские СМИ. Прибытия американской гостьи ожидают вечером 2 августа. Пелоси проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а 3 августа около полудня покинет остров.

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Как сообщает тайваньский информационный портал ETtoday, спикер палаты представителей США во главе делегации из 20 человек приземлится около 22.30 по местному времени в аэропорту Суншань в Тайбэе. Отдохнув в отеле Grand Hyatt, утром в среду Пелоси посетит парламент Тайваня, где встретится с руководством острова. Визит будет кратким: американский политик покинет остров сразу же после встреч в парламенте.

Против визита Пелоси в Тайбэй резко возражает Пекин. В Китае называют такие действия вмешательством во внутренние дела КНР со стороны США. В настоящее время Пелоси во главе делегации конгресса США находится в Сингапуре. В плане турне по странам Азии также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию.

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