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Путин оценил вероятность победы в ядерной войне

18:23
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Президент России направил приветствие участникам конференции ДНЯО

Победителей в ядерной войне быть не может - и потому она никогда не должна быть развязана, заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что Москва следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.

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"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - говорится в приветствии, которое направил российский лидер участникам и гостям конференции ДНЯО.

Путин отметил, что Россия, как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев, четко следует букве и духу Договора. Москва полностью выполнила обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Российский лидер убежден, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Россия готова делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики, отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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