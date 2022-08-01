Успех подразделений ДНР: продолжаются бои на подступах к Соледару

Последняя информация о ситуации в Донбассе

Украинские националисты продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Только за сутки боевики выпустили более 230 снарядов, в том числе натовского калибра. Снова под ударом оказался Донецк - взрывы были слышны практически во всех районах города. Есть погибшие и раненые. Тем временем российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру противника.

Подразделения ДНР добились серьезного тактического успеха. Прорвана оборона ВСУ в населенном Пески на западной окраине Донецке. Сейчас бойцы закрепились на западных окраинах поселка.

Обустройством укрепрайона в Песках боевики ВСУ занимались 8 лет. Продвижение наших сил на этом направлении - это ключ к взятию Авдеевки. Откуда всё последнее время обстреливается Донецк. Оборона националистов начинает сыпаться - даже там, где она подготовлена основательно.

Активно развивается наступление и в направлении Славянска. Бои уже идут на окраине Артёмовска и на ближайших подступах к Соледару. На этих кадрах, как утверждается, разбитая техника ВСУ в двух километрах от Артёмовска. Боевики жалуются журналистам, что местное население настроено против украинских военных и, по сути, действует против них.

В том числе и поэтому в рядах ВСУ все больше тех, кто отказывается держать в руках оружие. В Харькове высокоточными ударами уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня "HIMARS" и больше 200 украинских националистов и иностранных наемников, об этом сообщают в российском Минобороны. Западное вооружение - сейчас одна из главных целей наших войск - именно реактивной артиллерией сегодня ВСУ ударили по Первомайску.

Всего за сегодня по Первомайску было выпущено 12 ракет из реактивной системы залпового огня "HIMARS". Серьезно пострадало здание предприятия Первомайскуголь. В результате обстрела повреждено 5 многоквартирных жилых домов. Здание Пенсионного фонда. Городской центр культуры и детская спортивная школа.

О том, что ВСУ бьют по мирным людям намеренно, понятно по ситуации в Донецке. Уже несколько дней подряд боевики скидывают на город противопехотные мины. Очевидно, чтобы нанести ещё больше вреда гражданскому населению. Саперы за двое суток уже обезвредили более 600 "лепестков" - так называют мины ПФМ-1.

К разминированию привлечены танковые подразделения и инженерные войска. Задействованы роботы "Уран-6". Российские военные делают все возможное, чтобы как можно быстрее Донбасс вернулся к мирной жизни. Активно помогают и волонтеры. В Алчевский реабилитационный центр команда активистов от Чеченской республики сегодня привезла два грузовика гуманитарной помощи. Это продукты и средства личной гигиены. Оказывается и адресная помощь в освобожденных населенных пунктах

"Помощь детям. Особенно, если это маленькие дети. Там, в первую очередь, нужны памперсы. Одежда. Медикаменты. Медицинская помощь. Уход за пожилыми людьми и стариками", - рассказала глава общественной организации "Волонтеры Ахмата" по ЛНР Дарья Божко.

Обещают волонтеры организовать и работу по розыску родственников на освобожденных территориях. Чтобы как можно быстрее восстановить старые связи между людьми.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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