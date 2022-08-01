"Явная провокация": что известно о возможном визите Пелоси на Тайвань

Правительственный борт может "случайно" приземлиться на дозаправку

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться во вторник около 22:30 по местному времени в аэропорту Тайбэя. Об этом сообщил один из информационных тайванских порталов. Пекин предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". Китай считает эту поездку грубым вмешательством в свои внутренние дела. Риторика подкрепляется усилением военной напряженности.

Ударная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" на пути в Южно-Китайское море. Истребители J-16 армии КНР в зоне досягаемости систем ПВО Тайваня. А вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности, сообщают азиатские СМИ. На китайском ТВ вот такие ролики - официально в связи с 95-й годовщиной образования вооруженных сил страны. Главный слоган – "Вторгшийся противник будет похоронен!" На кадрах китайская ракета – убийца авианосцев DF17.

Ситуация, отмечают эксперты, раскалена до предела. Орёл и дракон могут сойтись в кровопролитной схватке. И всё как обычно из-за женщины. Нэнси Пелоси- спикер Палаты представителей США, сообщает телевидение Тайбэя, всё же посетит регион.

Официальных подтверждений нет, ровным счётом, как и опровержений. Зато есть версия, согласно которой американский правительственный борт совершенно случайно может приземлиться на дозаправку или для устранения неполадок. Сейчас у Пелоси турне по Азии. Сингапур, Малайзия, Япония, Южная Корея и официально Тайваня в списке нет. Впрочем, даже сами разговоры об этом изрядно нервируют Пекин. Американских чиновников столь высокого ранга Тайбэй не принимал больше четверти века. И визит Пелоси – грубое и бесцеремонное нарушение правила политики одного Китая.

"Это нанесет серьёзный урон отношениям между Китаем и США и приведёт к очень серьёзным событиям и последствиям. Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

И главное сейчас – насколько решительные. Звучат даже призывы сбить американский правительственный самолет, если он без разрешения зайдет в китайское воздушное пространство.

"Американцы взяли курс на явную провокацию по отношению к китайской стороне. С моей точки зрения, Китаю брошен очень серьезный вызов и какова будет развязка этого, если хотите, противостояния, я думаю, что сейчас весь мир с замиранием смотрит. Потому что либо он послужит спусковым механизмом для последующих очень таких серьезных манёвров, в том числе с использованием военной силы, или, по крайней мере, демонстрации мускулов", - рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом, если верить телеканалу CNN, против визита Пелоси выступил даже Джо Байден. Получив очередной положительный тест на ковид, он сейчас как бы и ни при чём. Что, как считают эксперты, очень похоже на работу политтехнологов. Байден не смог обуздать амбициозную соратницу. И на слова китайского лидера о том, играющий с огнём рискует обжечься", ему тоже нечем ответить.

Властям Тайваня, которые ждут приезда высокого гостя, не стоит обольщаться. Визит Пелоси - для внутренней аудитории. Осенью 82-летний политик собирается на пенсию. Уйти, по всей видимости, она решила красиво, преподнеся однопартийцам-демократам прощальный подарок.

"Тайвань - это всего лишь пешка в большой американской игре. В конце этого года в США состоятся промежуточные выборы. И внутренняя ситуация в США не вызывает оптимизма. Например, цены на нефть в стране находятся на рекордно высоком уровне. Таким образом, Пелоси использует тайваньский вопрос исключительно для того, чтобы отвлечь американских избирателей от реальных проблем", - рассуждает аналитик Сюй Тао.

И уж в этом "злой ведьме Вашингтона" равных нет. Прозвище, которое Пелоси дали сами американцы - калька с главного антагониста любимой американской сказки "Волшебник страны Оз". Злая ведьма Запада в конечном итоге растаяла, правда, перед этим успев натворить немало бед.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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