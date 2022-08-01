Мишустин обсудил меры поддержки радиоэлектронной промышленности

Это важно в условиях санкций

В России по поручению президента создадут Главное управление Северного Морского пути для организации движения по данному маршруту. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Говорили также о мерах поддержки радиоэлектронной промышленности в условиях колоссального внешнего давления. Предприятия, которые разрабатывают материалы и технологии для производства электронной компонентной базы, смогут быть аккредитованы в специальном реестре. На них будут распространяться пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам. При этом в реестре больше не будет иностранных компаний.

Ещё одна мера направлена на стимулирование продаж высокотехнологичной продукции за рубеж. На эти цели в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.

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