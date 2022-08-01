Российского посла вызвали в МИД Швеции

Повод - комментарий дипмиссии о гибели шведского наемника на Украине

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. Поводом стала публикация российской дипмиссии по поводу гибели шведского наемника на Украине.

"Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария", - подтвердили информацию сотрудники посольства агентству РИА Новости.

Комментарий российской дипмиссии был опубликован в ее аккаунте в соцсетях. В нем отмечалось, что местные СМИ пытаются создать "позитивный и высокоморальный образ" шведского гражданина, принимавшего участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Тогда как в реальности это обыкновенный наемник, принимавший участие в карательных операциях на территориях, которые до последнего времени де-юре считались частью украинского государства. По некоторым данным, в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют до сотни наемников из Швеции.

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