Офис Зеленского отчитался перед Вашингтоном о ситуации на фронте

Украинская сторона также перечислила "оборонные нужды"

Власти США получили от Киева подробный отчет о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины. О телефонном разговоре с представителями американской администрации сообщил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", - написал Ермак в Telegram.

По словам руководителя офиса Зеленского, телефонный разговор состоялся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. США в июле выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму 820 миллионов долларов.

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