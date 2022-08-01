"Оперативников ГРУ" обвинили в поджоге склада боеприпасов в Болгарии

Арсенал принадлежал торговцу оружием Гебреву

Склад боеприпасов в болгарском городе Карнобат подожгли "оперативники ГРУ". С таким заявлением выступил владелец арсенала, торговец оружием Эмилиян Гебрев. Причину, по которой сотрудникам Главного разведывательного управления России (как привыкли называть на Западе Главное управление Генштаба) понадобилось уничтожать его склад, бизнесмен назвать затруднился.

Как сообщает британская The Guardian, рано утром 31 июля на складе неподалеку от Карнобата прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Охрана утверждает, что за несколько минут до происшествия сработала сигнализация. Гебрев уверен, что злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения, однако добыть записи пока невозможно из-за угрозы взрывов боеприпасов.

Торговец утверждает, что на складе хранились боеприпасы, предназначенные для африканских стран. Однако ранее появлялась информация о поставках Гебревым оружия Украине – что сам бизнесмен отрицает. Издание отмечает, что нынешний инцидент стал уже пятой за последние 11 лет атакой на принадлежащие компаниям Гебрева объекты – и в каждом случае торговец заявлял о "происках ГРУ".

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