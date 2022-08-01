Сотни мирных жителей укрылись от обстрелов ВСУ в Святогорской лавре

В их числе не менее 50 детей

Обстрелы со стороны ВСУ вынудили укрыться в Святогорской лавре. В пещерах и подвалах обители находятся около 400 жителей ближайших поселений, в том числе около 50 детей, и 200 монахов.

"Вывезти людей пока не представляется возможным", - сообщил военнослужащий группировки "О" ВС России агентству РИА Новости.

По словам военного, украинские боевики не дают жителям покинуть монастырь, устраивая массированные обстрелы. Серьезно повреждены корпуса обители, в зданиях выбиты окна. За время спецоперации спецоперации ВС России совместно с силами Донецкой Народной республики освободили Святогорск, а также значительную часть территории ДНР. Под их контроль перешли, в частности, Волноваха и крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь.

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