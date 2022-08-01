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Германия перешла на уголь из-за дефицита газа

21:24
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Первая угольная ТЭС выведена из резерва

Германия вывела из резерва и подключила к сети первую тепловую электростанцию, работающую на буром угле. Запустить "неэкологичное" оборудование пришлось из-за все нарастающего дефицита газа.

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ТЭС Мерум в коммуне Хоэнхамельн в Нижней Саксонии запустили в 6 утра 1 августа. Управляющий станцией Армин Фибер радуется тому, как оборудование перенсло консервацию.

"Оборудование хорошо перенесло длительную паузу", - приводит слова Фибер РИА Новости со ссылкой на радио NDR.

ТЭС Мерум - первая из находящихся в резерве станций на угле, возвращенная в рыночную эксплуатацию. Объект принадлежит чешской фирме EPH. Станция может работать по лицензии до апреля 2023 года.

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