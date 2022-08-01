Байден решил выделить Украине еще 550 миллионов долларов

Деньги пойдут на "обеспечение безопасности"

Новый пакет помощи в размере 550 миллионов долларов выделит Вашингтон Киеву. Деньги пойдут на "обеспечение безопасности" Украины. О принятом решении сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поговорили с украинскими коллегами о продолжении поддержки Украине", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

По словам представителя Совета национальной безопасности, украинскую сторону проинформировали о том, что администрация Байдена намерена сегодня одобрить выделение полумиллиарда долларов Киеву. Всего с февраля США оказали Украине военную помощь на 8 миллиардов долларов, передает "Интерфакс".

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