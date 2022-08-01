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Байден решил выделить Украине еще 550 миллионов долларов

21:47
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Деньги пойдут на "обеспечение безопасности"

Новый пакет помощи в размере 550 миллионов долларов выделит Вашингтон Киеву. Деньги пойдут на "обеспечение безопасности" Украины. О принятом решении сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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"Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поговорили с украинскими коллегами о продолжении поддержки Украине", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

По словам представителя Совета национальной безопасности, украинскую сторону проинформировали о том, что администрация Байдена намерена сегодня одобрить выделение полумиллиарда долларов Киеву. Всего с февраля США оказали Украине военную помощь на 8 миллиардов долларов, передает "Интерфакс".

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