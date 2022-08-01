ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ устроили огневую позицию в театре музкомедии в Одессе

22:11
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Рядом со зданием боевики пристроили бронетехнику

Расчеты ПЗРК размещены на крыше театра музыкальной комедии в Одессе. Здесь оборудовали огневую позицию украинские войска. По соседству размещена бронетехника ВСУ, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в ходе СВО
Минобороны показало работу артиллеристов ДНР

"В Одессе на крыше театра музыкальной комедии украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета - тяжелое вооружение и бронетехника", - заявил генерал.

В Северске Донецкой Народной Республики артиллерия и ракетные системы залпового огня размещены на территории детского сада "Золотая рыбка". С этих позиций, по данным Мизинцева, боевики систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.