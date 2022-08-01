ВСУ устроили огневую позицию в театре музкомедии в Одессе

Рядом со зданием боевики пристроили бронетехнику

Расчеты ПЗРК размещены на крыше театра музыкальной комедии в Одессе. Здесь оборудовали огневую позицию украинские войска. По соседству размещена бронетехника ВСУ, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессе на крыше театра музыкальной комедии украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета - тяжелое вооружение и бронетехника", - заявил генерал.

В Северске Донецкой Народной Республики артиллерия и ракетные системы залпового огня размещены на территории детского сада "Золотая рыбка". С этих позиций, по данным Мизинцева, боевики систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, передает ТВЦ.

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