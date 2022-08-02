Президента Польши "шокировал" звонок Меркель Путину

Варшава уже критикует не только оппонентов, но и прямых союзников по НАТО

Президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о шокирующем звонке экс-канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину.

"В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку - 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", - сказал Дуда.

Он добавил, что, по его мнению, сегодня отношения между Варшавой и Берлином находятся на самом низком уровне с 1990 года.

Как уточнил польский президент, его главный упрек ФРГ - "газовые проекты под названием "Северный поток".

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