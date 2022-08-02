ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президента Польши "шокировал" звонок Меркель Путину

08:17
  • вторник
  • 02 августа 2022

Варшава уже критикует не только оппонентов, но и прямых союзников по НАТО

Президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о шокирующем звонке экс-канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину.

Польша хочет сделать свои войска сильнейшими в Европе
Правительство ФРГ попросили запустить "Северный поток-2"

"В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку - 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", - сказал Дуда.

Он добавил, что, по его мнению, сегодня отношения между Варшавой и Берлином находятся на самом низком уровне с 1990 года.

Как уточнил польский президент, его главный упрек ФРГ - "газовые проекты под названием "Северный поток".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.