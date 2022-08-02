США получили от России встречное предложение по обмену заключенными

Но Вашингтон оно не устроило
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга с журналистами, что США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными.
"Было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", - сказала спикер, которую цитирует РИА "Новости".
Пресс-секретарь добавила, что США заинтересованы в "добросовестном" диалоге с Россией.
СМИ пишут, что Вашингтон хочет обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, а Москва просит включить в "сделку" еще одного россиянина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"