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Раскрыты подробности визита Пелоси на Тайвань

08:22
  • вторник
  • 02 августа 2022

В делегацию войдут шесть человек

Как пишет газета China Times, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в настоящее время находится в Малайзии, затем ее спецборт направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня и с севера войдет в опознавательную зону ПВО острова.

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Уточняется, что в делегацию Пелоси войдут пять членов Палаты представителей от Демократической партии США.

Также отмечено, что Пелоси может прибыть в аэропорт Тайбэя Сунщань в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени вечером во вторник (16:00-17:00 по Москве).

Ранее Пекин несколько раз предупредил США, что визит Пелоси на Тайвань будет расценен как провокация и на нее последует жесткий ответ.

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