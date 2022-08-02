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Вашингтон объявил о ликвидации главаря "Аль-Каиды"

08:18
  • вторник
  • 02 августа 2022

Спецоперация была проведена 30 июля

Белый дом сообщил, что 30 июля США провели контртеррористическую операцию в Афганистане.

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"Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды"* и привела к его уничтожению", - заявила высокопоставленная представительница американской администрации (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена.

"Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов", - заметила спикер.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Талибан"* укрывал в Кабуле Аймана аз-Завахири, что стало грубым нарушением достигнутых в Дохе соглашений.

*Запрещенная в России террористическая организация

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