ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Первомайску

Разрушено здание предприятия "Первомайскуголь", повреждены пять многоквартирных жилых домов

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ выпустили по Первомайску 12 ракет из американских РСЗО HIMARS.

"В результате обстрелов в населенном пункте Первомайск повреждено пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия "Первомайскуголь", повреждено отделение Пенсионного фонда, Городской центр культуры и досуга "Заря", Комплексная детская юношеская спортивная школа "Юность", магазин", - говорится в сообщении.

В понедельник Минобороны России объявило об уничтожении двух пусковых установок HIMARS. Это произошло в Харькове.

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