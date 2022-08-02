ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил военных с Днем ВДВ

08:20
  • вторник
  • 02 августа 2022

Праздник отмечается 2 августа

Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в Воздушно-десантных войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. Об этом во вторник, 2 августа, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя всех сопричастных с Днем ВДВ.

Глава государства подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции.

Представителям ВДВ, которым выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте", всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества, отметил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что десантники продолжат надежно стоять на страже национальных интересов страны и вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи российских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.

31 июля глава государства и верховный главнокомандующий поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота. Путин посетил комплекс "Остров фортов" в Кронштадте, где скоро откроется крупнейший музей ВМФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.