Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Праздник отмечается 2 августа

Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в Воздушно-десантных войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. Об этом во вторник, 2 августа, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя всех сопричастных с Днем ВДВ.

Глава государства подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции.

Представителям ВДВ, которым выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте", всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества, отметил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что десантники продолжат надежно стоять на страже национальных интересов страны и вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи российских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.

31 июля глава государства и верховный главнокомандующий поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота. Путин посетил комплекс "Остров фортов" в Кронштадте, где скоро откроется крупнейший музей ВМФ.

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