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Россия отвергла обвинения Госдепа в военном использовании Запорожской АЭС

08:39
  • вторник
  • 02 августа 2022

На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований

Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы. Об этом в понедельник, 1 августа, заявили в российской делегация на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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Дипломаты подчеркнули, что на Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности.

Однако со стороны Украины за последнее время был совершен ряд провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе поставленных государствами НАТО. Это происходит при полной поддержке США и других западных государств, отмечается в Telegram-канале постпредства России при ООН.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что напряженная ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую нагнетают украинские власти, вызывает все большую тревогу. Ведомство предостерегло режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины.

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Запорожская АЭС
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