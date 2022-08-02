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Шольц рассказал о поставках Украине новейшего оружия

08:59
  • вторник
  • 02 августа 2022

Некоторых образцов нет еще даже в бундесвере

Германия предоставляет Украине более сложные и дорогостоящие системы вооружений. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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По словам политика, Киев получает от Берлина самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Шольц подчеркнул, что некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена армии Германии.

Украинских военных обучают работе на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии, цитирует Шольца ТАСС.

Ранее на Украине рассказали, что получили от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. По словам главы Минобороны Украины, всего Киев ждет 15 ЗРК "Гепард", первые три комплекса уже направлены в Вооруженные силы Украины.

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Олаф Шольц
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