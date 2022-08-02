Шольц рассказал о поставках Украине новейшего оружия

Некоторых образцов нет еще даже в бундесвере

Германия предоставляет Украине более сложные и дорогостоящие системы вооружений. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам политика, Киев получает от Берлина самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Шольц подчеркнул, что некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена армии Германии.

Украинских военных обучают работе на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии, цитирует Шольца ТАСС.

Ранее на Украине рассказали, что получили от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. По словам главы Минобороны Украины, всего Киев ждет 15 ЗРК "Гепард", первые три комплекса уже направлены в Вооруженные силы Украины.

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