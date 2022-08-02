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Минобороны Украины рассказало о совместных операциях с Польшей

09:18
  • вторник
  • 02 августа 2022

Государства тесно сотрудничают в военной области, заявили в Киеве

Украина проводит "совместные операции" с Польшей в рамках боевых действий. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
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По словам украинского военного, сотрудничество Украины с Польшей в военной области находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит из Варшавы.

Что касается военной разведки, там "практически все, от информации до оборудования", предоставляется Соединенными Штатами и Великобританией, заявил Скибицкий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западных территорий Украины. Как стало известно российской разведке, Польша пытается завуалировать свою экспансию на Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду.

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