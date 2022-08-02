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Опрос показал уровень научной грамотности россиян

09:42
  • вторник
  • 02 августа 2022

Каждый пятый верит, что люди когда-то жили одновременно с динозаврами

Общий уровень научной грамотности населения России постепенно растет, однако остается немало людей, разделяющих заблуждения и верящих в научные мифы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, 35% респондентов верят, что Солнце вращается вокруг Земли. С тем, что"полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц", согласились 12% участников исследования.

В то, что люди когда-то сосуществовали на планете с динозаврами, верят 21% респондентов. Не согласны с тем, что первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры, 66% участников опроса.

Кроме того, 44% россиян согласились с утверждением, согласно которому продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) могут вызвать онкологию. Не согласны 35% респондентов.

В целом 21% россиян участников группы правильно ответили всего на два и менее вопросов из шести. Социологи выяснили, что невысокий уровень научной грамотности характерен для россиян старше 60 лет, активных телезрителей, имеющих образование на уровне среднего и ниже, а также проживающих в сельской местности, сообщает RT.

Ранее в ходе опроса россияне оценили собственный уровень медицинской грамотности. Выяснилось, что существует разрыв между тем, как россияне воспринимают уровень своей медицинской грамотности, и тем, какой он в реальности. В частности, лишь 17% респондентов умеют обращаться с инструкцией к лекарственным препаратам, а навыками получать и оценивать медицинскую информацию обладают только 23% опрошенных.

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