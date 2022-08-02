Экс-советник Трампа обвинил Байдена в нерешительности

Москва и Пекин извлекают из действий президента США уроки

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нынешнему президенту США Джо Байдену недостает решимости.

"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", - написал Болтон в статье для издания 19FortyFive.

Он добавил, что Москва и Пекин извлекают из действий Байдена "опасные уроки".

"Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна", - резюмировал Болтон.

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