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Экс-советник Трампа обвинил Байдена в нерешительности

08:30
  • вторник
  • 02 августа 2022

Москва и Пекин извлекают из действий президента США уроки

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нынешнему президенту США Джо Байдену недостает решимости.

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"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", - написал Болтон в статье для издания 19FortyFive.

Он добавил, что Москва и Пекин извлекают из действий Байдена "опасные уроки".

"Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна", - резюмировал Болтон.

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