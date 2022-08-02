Минобороны показало кадры работы комплексов "Панцирь"

Шансов у врага нет

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Когда объект украинских националистов попадает в прицел, шансов избежать уничтожения нет никаких. За смену отрабатывают до десятка целей. Чаще всего это беспилотники, ведущие разведку позиций российских войск и ракеты "Точка-У", выпущенные по населенным пунктам. Системы обнаружения "Панцирей" позволяют вычислять дроны любого, даже небольшого размера, а с помощью тепловизора зенитчики могут детально рассмотреть объект.

"Данный комплекс предназначен для противовоздушной обороны военных объектов, а также административно-промышленных районов от самолетов, вертолетов высокоточного оружия, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов", - рассказал командир батареи Сергей.

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