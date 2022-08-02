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Названы новые имена геров спецоперации

08:58
  • вторник
  • 02 августа 2022

Они проявили мужество и отвагу

Медсестра хирургического отделения, сержант Ирина Юшкова с начала спецоперации по защите Донбасса оказывает помощь нашим бойцам. Колонна, в которой находился медицинский автомобиль, попала под вражеский обстрел. Ирина сумела помочь 9 раненым и доставить их в полевой госпиталь. Неоднократно медсестре Юшковой приходилось ассистировать во время операций под огнем боевиков.

Гвардии старший лейтенант Александр Прошин сейчас командир гаубичной батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. А начинал он воевать в должности заряжающего. Самым памятным для него стал бой в районе Углегорской ТЭС, где артиллеристы уничтожили четыре танка ВСУ.

Командир взвода управления гаубичной бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Радченя принимал участие в боях за Попасное и Троицкое, и также отличился при освобождении Углегорской ТЭС. Тогда бригада разбила укрепрайон противника и ликвидировала 10 единиц тяжелой техники.

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