"Союз" вывел на орбиту военный спутник "Космос 2558"

Запуск прошел на отлично

Наземные средства Военно-космических сил России приняли управление спутником "Космос 2558", с ним установлена телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно.

Аппарат был выведен на орбиту разгонным блоком "Волга" легкой ракеты "Союз 2.1", стартовавшей этой ночью с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Запуск спутника в интересах Минобороны провел боевой расчет Космических войск ВКС России. Как отметили в военном ведомстве, все прошло на отлично.

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