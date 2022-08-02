В Крыму накопили рекордный запас воды

Около 200 миллионов кубометров воды

Крымский гидрометцентр сообщил, что к началу августа водохранилища региона накопили около 197,87 миллиона кубометров воды, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее.

Уточняется, что к началу августа 2021 года в крымских водохранилищах было накоплено 132,4 миллиона кубометров, а на 1 августа 2020-го - всего около 75 миллионов.

В июле в Крыму средние расходы воды на большинстве рек были в пределах многолетней нормы или выше ее.

Вместе с тем обращает на себя внимание высокая для этого времени года водность реки Биюк-Карасу – 6,01 куб. м/сек (668% нормы). Река является источником наполнения Белогорского водохранилища на востоке Крыма, передает РИА "Новости".

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