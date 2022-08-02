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В Норильске арестован сторонник украинских националистов

09:26
  • вторник
  • 02 августа 2022

В ходе обыска у него нашли нацистскую атрибутику

В Норильске арестовали сторонника украинских националистов, сообщила пресс-служба красноярского главка ФСБ.

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"Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы", - сказано в сообщении.

У подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого обнаружена нацистская атрибутика.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (до 7 лет лишения свободы). Мужчина находится под стражей.

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