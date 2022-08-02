Судно с зерном из Одессы досмотрят в Стамбуле

Произойдет это в среду

Досмотр вышедшего из порта Одессы судна с зерном будет проведен в Стамбуле, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Во вторник днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник в 9:20 по Москве сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы. Морской коридор проходит в северо-западной части Черного моря.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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