ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Судно с зерном из Одессы досмотрят в Стамбуле

09:34
  • вторник
  • 02 августа 2022

Произойдет это в среду

Досмотр вышедшего из порта Одессы судна с зерном будет проведен в Стамбуле, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Кремль отреагировал на выход первого судна с зерном из Одессы
Захарова обвинила Запад в провоцировании продовольственного кризиса

"Во вторник днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник в 9:20 по Москве сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы. Морской коридор проходит в северо-западной части Черного моря.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Судно с зерном
Судно с зерном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.