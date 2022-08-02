Россия уведомила ООН о применении ВСУ "Лепестков"

Применение противопехотных мин запрещено

Российская сторона направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню данные о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) "Лепесток". Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат уточнил в своем Telegram, что к письмам приложены "соответствующие фотоматериалы". Письмо Гутерришу и Цзюню будет распространено в качестве официального документа Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН.

Полянский отметил, что "многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности", теперь они располагают дополнительной информации для оценки событий в Донбассе.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам и мирным жителям, в том числе с применением запрещенного оружия. В частности, украинские боевики сбрасывали на Первомайск противопехотные мины. Саперы за двое суток обезвредили более 600 "лепестков" (мины ПФМ-1).

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