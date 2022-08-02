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Россиян предостерегли от купания в фонтанах

10:20
  • вторник
  • 02 августа 2022

Эта традиция десантников опасна для здоровья

Купание в фонтанах может привести к отравлению или различным травмам, в том числе от удара током. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
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В ведомстве пояснили, что поскольку вода в фонтанах обновляется нечасто и не обеззараживается, купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами.

В воде в фонтанах могут находиться возбудители различных инфекций: энтеровирус, ротавирус, вирусный гепатит А. Жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов.

Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, использование не по прямому назначению небезопасно для человека. К фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Купание в фонтанах — традиция десантников, которые 2 августа отмечают профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ и заявил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в Воздушно-десантных войсках ратные и патриотические традиции. Глава государства подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции.

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