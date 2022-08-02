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Китай вывел в море два авианосца в ожидании визита Пелоси на Тайвань

10:08
  • вторник
  • 02 августа 2022

Спикер Палаты представителей может прибыть на Тайвань во вторник вечером

Два авианосца китайской армии вышли в море на фоне возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает газета "Чжунго шибао" со ссылкой на источник.

По данным издания, авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" покинули порты Циндао и Санья. Они могут быть направлены к району Тайваньского пролива. В то же время, корабли могут принять участие в военных учениях.

Нэнси Пелоси, как ожидается, может посетить Тайвань во вторник вечером. Этот визит, если он состоится, станет первым для американского политика такого ранга за 25 лет.

Китай выступил против визита Пэлоси, пригрозив жесткими мерами, вплоть до военных, если это все же произойдет.

В настоящее время в акватории к юго-востоку от Тайваня находится ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган", пишет ТАСС.

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