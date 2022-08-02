ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФАС сократила срок выдачи предостережений

10:23
  • вторник
  • 02 августа 2022

Изменения вносятся, чтобы "оперативно пресекать риски нарушений"

Федеральная антимонопольная служба России сократила срок выдачи предостережений, включая предостережения за публичные необоснованные прогнозы о росте цен.
ФАС предложила меры оперативного пресечения роста цен

"Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за один рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составлял до 10 дней", - сообщила пресс-служба ФАС.

Принятие документа позволит оперативно пресекать риски нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что практика выдачи предостережений носит точечный характер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Федеральная антимонопольная служба России
Федеральная антимонопольная служба России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.