ФАС сократила срок выдачи предостережений

Изменения вносятся, чтобы "оперативно пресекать риски нарушений"

Федеральная антимонопольная служба России сократила срок выдачи предостережений, включая предостережения за публичные необоснованные прогнозы о росте цен.

"Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за один рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составлял до 10 дней", - сообщила пресс-служба ФАС.

Принятие документа позволит оперативно пресекать риски нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что практика выдачи предостережений носит точечный характер.

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