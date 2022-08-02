ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Злоумышленники взломали аккаунт Медведева во "ВКонтакте"

10:23
  • вторник
  • 02 августа 2022

С этим разберутся администрация соцсети и те, "кому положено"

Страницу заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" взломали.

Об этом заявили в аппарате зампреда Совбеза. Администрация социальной сети разбирается в произошедшем.

"Последний пост ВКонтакте, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза Олег Осипов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее на станице Медведева в "ВКонтакте" появился пост с обещанием присоединить к России некоторые территории бывших республик СССР. Через 10 минут публикация была удалена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.