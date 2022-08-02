Злоумышленники взломали аккаунт Медведева во "ВКонтакте"

С этим разберутся администрация соцсети и те, "кому положено"

Страницу заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" взломали.

Об этом заявили в аппарате зампреда Совбеза. Администрация социальной сети разбирается в произошедшем.

"Последний пост ВКонтакте, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза Олег Осипов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее на станице Медведева в "ВКонтакте" появился пост с обещанием присоединить к России некоторые территории бывших республик СССР. Через 10 минут публикация была удалена.

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