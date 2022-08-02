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Таиланд занялся внедрением карты "Мир"

10:42
  • вторник
  • 02 августа 2022

Запрос со стороны российских туристов велик

Таиланд работает с Россией над внедрением карты "Мир" и надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.
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Дипломат отметил высокий запрос со стороны российских туристов на использование карт "Мир", особенно на самых популярных туристических направлениях Таиланда, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет.

На фоне геополитической ситуации и определенных финансовых ограничений возникли задержки в реализации этого проекта. Однако тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации.

Вонгсинсават выразил надежду на то, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба платежной системы "Мир" ранее напомнила, что ее картами уже можно пользоваться в 11 зарубежных странах: Турция, Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия.

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