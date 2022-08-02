Женщина и самолет: весь мир следит за возможным визитом Нэнси Пелоси на Тайвань

Китай угрожает США последствиями визита спикера Палаты представителей

Всё внимание мировых СМИ сегодня приковано к Тайваню. Ситуация резко обострилась на фоне возможного визита Ненси Пелоси на остров. Официально о своих планах спикер Палаты представителей Конгресса США не объявляла. Но МИД КНР уже заявил о готовности принять решительные и жёсткие меры. Китай развернул широкомасштабные морские военные учения. Авиакомпании на всякий случай отменяют рейсы. А в аэропорт Тайбэя поступило письмо с угрозами о взрывах.

Остросюжетная драма "Женщина и самолёт" держит весь мир в напряжении уже несколько дней. Пока всё движется к тому, что, поиграв на нервах китайского правительства, Нэнси Пелоси всё же не отказалась от идеи посетить Тайвань. Мадам спикер уже на полпути к острову - в рамках азиатского турне совершила посадку в Малайзии. Официальный Белый дом выбрал тактику дистанцирования, чем лишь подогревает интерес.

Fox News: "Ну очевидно же, что Белый дом знает: поедет она туда или нет. Вы знаете ответ на вопрос?"

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности: "Ну, она летит на борту военного самолёта. Так что если она всё же решит отправиться на Тайвань, то мы об этом узнаем".

Fox News: "То есть, Белый дом серьёзно не в курсе её перемещений? Я с трудом в это верю!"

Кирби: "Я этого не говорил. Я сказал, что не буду сообщать о планах Нэнси Пелоси. Она сама скажет, как придёт время".

Встречать госпожу Пелоси ещё в воскресенье отправился китайский авианосец "Ляонин". Накануне в неизвестном направлении ушёл ещё один боевой корабль - "Шаньдун". В провинции Фунцзянь, откуда практически видно этот самый Тайвань через пролив, проходят военные учения. Все рейсы, вылетающие из этого региона, отменены. Небо закрыто. Ждут только госпожу спикера. Тайбэй тоже не отсиживается в стороне. ВВС острова перебросили на авиабазу дополнительно восемь французских истребителей. Из Пекина продолжают звучать жёсткие требования. Дракон разозлился. "Последнее китайское предупреждение" действительно рискует оказаться финальным.

"Подобный визит - крайне провокационен. Китай примет твердые и решительные меры для защиты нашего национального суверенитета и территориальной целостности. Определенно, такие посещения подрывают принцип единого Китая, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Так что, если визит всё же состоится, он однозначно вобьёт кол между Китаем и Соединёнными Штатами", - заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Градус конфликта, кажется, дошёл до точки невозврата. В Белом доме чувствуется очевидное напряжение. Накануне друг за другом официальные лица США поспешили выступить с заявлениями, что вектор их политики не изменился и Соединённые Штаты всё ещё придерживаются концепции единого Китая. Больше всего впечатлила речь госсекретаря. Оказывается, поездка спикера на остров - исключительно её решение. В кулуарах шепчутся, что президент Джо Байден якобы просил нескольких чиновников из высшего эшелона власти чётко объяснить 82-летней женщине все риски и возможные последствия. Но по итогу, видимо, решили переложить ответственность на Пекин.

"Мадам спикер сама вольна принимать решение: ехать ей на Тайвань или нет. Конгресс - это независимая и равноправная ветвь власти. Предыдущий спикер тоже посещал Тайвань, как и многие другие чиновники. Так что если посещение Тайваня спикером Палаты представителей создаст какой-то кризис или конфликт на этой почве, то ответственность будет лежать исключительно на Пекине. Мы стремимся избегать любого рода эскалации", - заявил Энтони Блинкен.

Китай такие заявления, очевидно, не устроили. Свои намерения действовать жёстко и по ситуации Пекин озвучил ещё несколько дней назад. И позиция неизменна.

"Если США полагают, что авантюра Пелоси может открыть новые двери для Вашингтона в тайваньском вопросе, то они слишком наивны. Это может лишь положить конец американской стратегии принуждения в отношении Тайваня. Никто не должен недооценивать решимость Китая, тем более мир уже увидел последствия российско-украинского кризиса и знает, что бывает, если крупную державу загнать в угол. Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии", - пишет издание Global Times.

И флёр секретности лишь сгущает тучи в акватории Южно-китайского моря. По сообщениям тайваньских СМИ, Нэнси Пелоси в свою программу турне по Азии всё же внесла Тайвань. Спикер приземлится в Тайбэе сегодня в 5 часов вечера по Москве.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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